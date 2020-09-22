غنيم: محمد علي حكى إنه كان عاوز يعمل بدل العاصمة الإدارية "ديزني لاند"

علق وائل غنيم على فيديو بثه المقاول الهارب محمد علي، ظهر فيه وهو يكفر النظام ويتطاول بالألفاظ الخارجة "يا كفرة.. يا عرة".

وقال وائل غنيم: "بيكفر الناس.. ده المفروض زعيم المعارضة اللي هيبني البلد قاعد في الشارع علشان يقول لك أنا معاك في الشارع من برشلونة.. مناضل.. مش ممكن يا محمد يا علي مناضل أوي ياريت كلنا نقعد في الشارع زي محمد علي".

وأضاف غنيم: "إنت مش بتفتي كدا يا محمد يا علي إنت بتنزل الناس علشان يوقعوا البلد.. وإنت أصلا مبتفهمش في الكلام ده.. أنت بتقول كلام أهبل والناس اللي وراك ماشية وراك علشان يعملوا نفسهم جامدين ويشتموا أي حد خايف على البلد.. إحنا خايفين على البلد إنك تسيبها لوحد مغفل زي ده قاعد مش لاقي حاجة يعملها.. هينزل الناس الشارع ويتقبض على كتير منهم أهاليهم مايشوفهومش.. أنتو فاهمين الجيش بيشتغل إزاي علشان تطلع تقول نسقط المجلس العسكري وتجيب مين وتحط مين وتحط مين؟.. اللي محرك الناس دي كلها هما القطريين".

وشن المقاول الهارب هجوما على رجل الأعمال نجيب ساويرس وقام بسبه، وعلق وائل غنيم على هجوم المقاول الهارب على ساويرس: "مشكلته إنه شركة ساويرس كانت بتآخد المشاريع تخلصها وتعملها كويس إنما هو مبيعرفش يخلص المشاريع.. هو جه في الآخر أصلا ساب الموضوع بتاع المقاولات علشان الموضوع زاد عليه وكان قاعد مع مجموعة ظباط واتخانق مع الظابط وسط الاجتماع وقالهم إنه مش عاجبه العاصمة الإدارية وعاوز يبني ديزني لاند.. وعهد لا إله إلا الله وحياة ولادي هو اللي حكالي القصة دي بنفسه والظابط طرده من الاجتماع وقاله أنت عبيط؟ واتهزأ".