طفلان يقدمان كتابا جديدا.. "قلبي مليان بحكايات"

يصدر في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الجديدة 2021، كتاب جديد للأطفال بعنوان "قلبي مليان بحكايات"، عن دار حروف للنشر، وهو كتاب من تأليف طفل مصري عمره 9 سنوات هو يحيى مصطفى فتحي، ومن رسومات طفلة عمرها 10 سنوات هي سجا سامح يحيي، في تجربة نادرة الحدوث في مصر والعالم العربي.

وقالت دار حروف للنشر إنها تلقت عمل أدبي موجه للأطفال مكتوب بلغة عربية بسيطة لكنها راقية، يحكي عن طفل صغير يحلم بأن يكون كائنات حية أخرى غير بشرية، منها العصفور والسلحفاة والكلب والحمار وغيرها.

على سبيل المثال يحلم الطفل بأن يصبح حمارًا لأنه تعرف عن قرب عن الحمار حين زار منزل جده لأمه في محافظة سوهاج بصعيد مصر، واكتشف أن الحمار كائن ذكي، يساعد الفلاحين في الحقول، ويمكنه الوصول من الحقل لمنزل صاحبه بدون مساعدة، كما أنه يحب الأطفال ولا يعاملهم بعنف.

وكان الطفل يحيى مصطفى قد انتهى من كتابة القصة قبل أشهر عدة واستطاع بمساعدة والده الوصول لطفلة هي سجى سامح التي تعشق الرسم وتعملته من والدها الفنان سامح يحيي وهو رسام بمجلة سمير الموجهة للأطفال، والتي قرأت القصة وتحمست لها، ورسمت عدة لوحات من وحيها تم إضافتها للكتاب، كما قامت برسم الغلاف الذي يجمع الطفل مع الحيوانات التي تمنى أن يكونها ذات يوم.

وعن اسم الكتاب يقول الطفل يحيى إنه سمع أغنية الفنانة داليدا "حلوة يا بلدي" وأعجبته جملة "قلبي مليان بحكايات" ووجد أنها الأنسب لاسم قصته، شارحًا أن قلبه بالفعل مليء بالحكايات التي تمنى أن تخرج للنور في كتاب مطبوع يحمل اسمه.

وأعلنت دار حروف للنشر على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك، صورة للطفليين المصريين وهما يوقعان عقد الكتاب مع الدار.