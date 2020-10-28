تجديد حبس جزار السويس المتهم بالتعدي على طليقته 15 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة السويس، اليوم الأربعاء، للمرة الثانية، تجديد حبس "ب.م"، جزار، متهم بالاعتداء علي طليقته، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

وأكدت التحقيقات تعدي جزار بمحافظة السويس، على طليقته بالضرب بسكين، أدت إلى إصابتها بجروح قطعية في جسدها، تسببت في 1250 غرزة طبية، وحاولت والدته وشقيقته منعه من الاعتداء عليها.

وأثبتت التقارير الطبية الخاصة بعلاج السيدة، أن المجني عليها لا يوجد جزء في جسدها بدون إصابات، وأن عدد الغرز التي قام بها الأطباء لخياطة الجروح التي أصيبت بها، يبلغ 1250 غرزة.

وخضعت المجني عليها لعدد من العمليات الجراحية في مستشفى السويس العام، قبل أن تحول إلى مستشفى جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، وتنوعت الإصابات ما بين جروح قطعية كبيرة وغيرها، بحسب ما ورد في التقرير الطبي، وشملت مناطق الوجه والرأس والذراعين والفخذين، وبطول وأسفل الظهر، وتسببت هذه الجروح في فقدان المجني عليها كميات كبيرة من الدماء.