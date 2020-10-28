سفير مصر بالرياض يبحث قضايا العمال مع مسؤول بالمملكة

التقى السفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى الرياض، الدكتور عبدالله أبوثنين، نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، لبحث القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك.

وثَمن نائب الوزير، العلاقات التاريخية بين القاهرة والرياض، مؤكدا أنّ مثل هذه اللقاءات تساهم في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

وبحث اللقاء سُبل تعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية، في المجالات العُمالية، وجرى مناقشة الموضوعات الخاصة بالعمالة المصرية بالمملكة، وذلك في ضوء الروابط الأخوية المتميزة التي تربط بين القاهرة والرياض.

تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالرياض الذي شهد اللقاء، ومن الجانب السعودي وكيل الوزارة للشؤون الخارجية ومدير إدارة التعاون الدولي.