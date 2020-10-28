تحويل 14.4 مليون جنيه مستحقات 457 عاملا مصريا غادروا الأردن

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنّ مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان - الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسؤولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، من تحويل مستحقات 457 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا على رحلات الطيران الاستثنائية لظروف جائحة كورونا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنّ الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، أشار فيه إلى أنّ المستحقات بلغت 912 ألفا و330 دولارا، أي ما يعادل 14 مليونا و488 ألف جنيه مصري تقريبا، قيمة القائمة الرابعة عشر، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة، وتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وناشد الملحق العمالي طلعت السيد، جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بمراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة من هنـــــا، وكذلك المنشورة على صفحة فيس بوك الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، للاستعلام عن الأسماء، وحال كان الاسم موجودا، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا، وينسق المكتب لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي أسماء المستحقين: