وزير القوى العاملة يكرم طالبين من ذوي الهمم بجامعة كفر الشيخ

كرم الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الثلاثاء، طالبين بالجامعة من ذوي الهمم وأوائل دفعة 2019/2020، وهما الطالب محمد عمرو محمد خيري، كلية الحقوق، والطالبة يارا نبيل عبدالله حسن، كلية التجارة، وإهدائهما شهادات تقدير وهدايا تذكارية؛ لتميزهم وتفوقهم العلمي، وتحديهم للمعوقات والصعاب كافة.

ووقع "سعفان" بروتوكولي تعاون مشترك بين وزارة القوى العاملة وجامعة الزقازيق، في مجالي نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والتدريب ونشر ثقافة العمل الحر بين الشباب.

وحضر التكريم، الدكتورة غادة شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ميرفت عسكر، المشرف على قطاع الداسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالمنعم نافع، المشرف على قطاع التعليم والطلاب، وأسرتا الطالبان.

وأشاد وزير القوى العاملة، بتميز الطلاب ذوي الهمم وتحديهم المعوقات كافة، في سبيل تحقيق أحلامهم وأهدافهم، مؤكدا أنهم يمثلون مثل وقدوة لتحفيز الجميع على العمل، والسعي الدؤوب وتخطي الصعاب من أجل الوصول للنجاح.

وهنأ محافظ الشرقية الطالبان علي النجاح والتفوق، لافتا إلى أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بذوي الهمم والاستفادة من قدراتهم وإصرارهم وتحديهم للظروف في سبيل تحقيق التنمية المستدامة للبلاد.

من جانبه، قال رئيس الجامعة إن الطالبين يمثلان نموذجا مشرفا للتحدي والإصرار على الوصول إلى الريادة، وقدوة وحافزا قويا للطلاب لتحفيزهم على تخطى الصعاب وتحقيق الريادة، معربا عن سعادة أسرة جامعة الزقازيق بانضمامهما لهيئة التدريس، متمنيا لهما دوام النجاح والتميز في حياتهما البحثية والعملية بالمستقبل.

وناقش وزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية، اليوم، تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين المحافظة والوزارة؛ لاستمرار تنفيذ تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة، داخل المنشآت الغذائية والصناعية بالمناطق الصناعية بالمحافظة، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بها.