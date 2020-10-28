وزير الأوقاف: الترجمة الحقيقية لحب النبي في اتباع سنته والاقتداء به

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنّ الترجمة الحقيقية لحب رسول الله، تأتي باتباع سنته وحسن الاقتداء به، ضاربا نموذج بواحدة من مكارم أخلاقه، وهي خلق الوفاء ورد الجميل.

وأضاف جمعة، في كلمته أثناء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في قاعة المنارة، أنّ النبي حين خرج من مكة إلى الطائف داعيًا، ولقي من أهل الطائف أشد مما لقي من أهل مكة، عاد مرة أخرى إلى مكة، ودخلها في أمان رجل مشرك، هو المطعم بن علي.

وتابع: "في يوم بدر، كلم النبي الناس في إطلاق الأسرى، وقال الرسول محمد لو كان المطعم بن علي حيًا وكلمني فيهم لأطلقت سراح الأسرى إكرامًا له وردًا لجميله يوم أن دخل مكة في جواره".