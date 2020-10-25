إشادة سودانية بدور مصر ومشاركة وزير الأوقاف في مؤتمر الخرطوم

شهد الحفل الختامي لمؤتمر "الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر"، المنعقد بالعاصمة السودانية الخرطوم إشادة بمصر وعلاقتها الوطيدة بدولة السودان الشقيقة.

وأشاد كل من: "البروفيسور صديق تاور كافي عضو المجلس السيادي، ونصر الدين مفرح أحمد وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني، والزبير محمد علي مدير مركز الرعاية والتحصين الفكري بدولة السودان، في كلماتهم في حفل ختام المؤتمر وإعلان توصياته بمشاركة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري ودوره في تجديد الخطاب الديني والعلاقة المتينة بين الدولتين الشقيقتين مصر والسودان.

ومن جانبه أكد وزير الأوقاف السوداني، أن "جمعة" شارك بصفته وزيرًا وبصفته عالمًا وأحد أئمة التجديد والفكر المستنير في عصرنا الحاضر.

كما أشاد الجميع بدور السفارة المصرية في الخرطوم ودور السفير المصري وطاقم السفارة وحرصهم الشديد على دعم العلاقات المصرية السودانية، وحرصهم على حضور المؤتمر في صحبة وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية.

وقام "جمعة" بزيارة مجمع الفقه الإسلامي بالخرطوم، حيث استضاف المجمع الوزير والوفد المرافق له على غداء عمل ناقش خلاله أوجه التعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والمجمع وبخاصة في قضايا التجديد، حيث تم الإشادة بعمق تجربة وزارة الأوقاف المصرية في تجديد الخطاب الديني وتناول القضايا والفهم المقاصدي لنصوص الشرع الحنيف، وجهودها الكبيرة في هذا المجال.

وأكد الوزير على إهداء نسخة من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لمكتبة المجمع، وإهداء خمسين نسخة من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير لأعضاء المجمع، يتم إرسالها عن طريق السفارة المصرية.

والتقى وزير الأوقاف البروفيسور صديق تاور كافي عضو مجلس السيادة الانتقالي بدولة السودان الشقيقة، وتناول الحديث متانة العلاقات المصرية السودانية وأوجه التعاون بين وزارتي الأوقاف المصرية والسودانية في قضايا التجديد ونشر الفكر المستنير وتصحيح المفاهيم.

وأهدى وزير الأوقاف البروفيسور صديق تاور كافي مجموعة من إصدارات وزارة الأوقاف في قضايا التجديد من أهمها فقه بناء الدول، وفقه الدولة وفقه الجماعة، وبناء الشخصية الوطنية، وضلالات الإرهابيين وتفنيدها، والكليات الست، ومفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف.

من جانبه أعرب عضو مجلس السيادة، عن شكره للوزير على مشاركته القيمة في مؤتمر "الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر"، الذي تعقده وزارة الشئون الدينية والأوقاف السودانية، وعلى جهوده في مجال التجديد، مشيدًا بدور مصر الهام والمحوري.