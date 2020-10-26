وزير الأوقاف عن الهجرة غير الشرعية: الدول كالمنازل لا تدخل إلا بإذن

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنّ ظاهرة الهجرة غير الشرعية تستوجب تكاتف الجهود لمحاربتها، حفاظا على حياة شبابنا من مخاطر الهلاك في رحلات الموت، مؤكدًا أنّ حرمة الدول كحرمة البيوت لا تدخل إلا بإذن.

وأضاف وزير الأوقاف، خلال فعاليات المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية "مراكب النجاة"، أنّ الشباب ينخدع بالسفر للخارج، ثم يجد نفسه وسط عصابات ومليشيات الإرهاب.

وتابع أنّ الوزارة ستعمل على التوسع في إقامة الندوات التي يتم عقدها بالمديريات الإقليمية، مع التركيز على المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية.

وأكد الدكتور محمد مختار، أنّ مشاركة الوزارة وتعاونها مع وزارة الهجرة في هذه المبادرة الطيبة، يأتي انطلاقا من المنهج القرآني: "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا".

ولفت جمعة إلى تخصيص 250 مليون جنيه بميزانية الدولة 2021 لدعم تنفيذ المبادرة في 70 قرية على مستوى الجمهورية، إذ عكفت وزارة الأوقاف على وضع استراتيجية متكاملة، تتضمن رؤية ورسالة وأهداف الوزارة لتفعيل المبادرة.

وأضاف وزير الأوقاف، أنّ الرسالة تتضمن كذلك، توعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتعريف بسبل الهجرة الآمنة التي تضمن الحقوق القانونية، وتوفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأعدت وزارة الأوقاف، خطة عمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، شملت توظيف جهود وإمكانات مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، وكذا الشراكة مع المنظمات الدولية، بهدف نشر التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وإبراز جهود الدولة في توفير فرص عمل وإيجاد بدائل للحد من هذه الظاهرة.

وكانت بداية الخطة في نجاح التنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف إدراج مراكب النجاة كمبادرة قومية لبناء الوعي وربطها بالأهداف الأممية للقضاء على الجوع والفقر والتعليم الجيد.