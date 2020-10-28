الأوقاف: 2021 عام للتثقيف والوعي.. وتوفير 1000 منحة ماجستير مجانية

قال الدكتور محمد مختار جمعة، إنّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بصرف مكافأة تميز علمي للأئمة، قدرها 500 جنيه للحاصلين على الدكتوراه، و300 للماجستير و100 للحاصلين على الدراسات العليا.

وأعلن جمعة، خلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف، بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّه جرى توفير 1000 منحة ماجستير مجانية تمول من الموارد الذاتية من الوزراة للباحثين الجادين من الوزارة، وتقرر أن يكون 2021 عاما للتثقيف والوعي، إيمانًا بأهمية قضية الوعي المهمة للصورة الكلية، وفهم التحديات العامة وتحديات كل قضية جزئية على حدة.

وتابع: "العالم لم يقدر ديننا حق التقدير إلا إذا أحسنّا نحن فهم ديننا وتفوقنا في أمور دنيانا، فإن أحسنّا فهم ديننا وتفوقنا في أمور دنيانا، احترم العالم أجمع ديننا ودنيانا".

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي لمركز المنارة للمؤتمرات لحضور احتفالية مصر بذكرى المولد النبوي الشريف. وفور وصوله هنأ الرئيس الحضور قائلًا: "بسم الله الرحمن الرحيم ..السلام عليكم وكل سنة وانتوا طيبين جميعًا".

ويحضر الاحتفال، المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية وعدد من الوزراء والمسؤولين.