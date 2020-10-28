بدء احتفالية الأوقاف بالمولد النبوي الشريف بحضور الرئيس السيسي

بدأ احتفال مصر بذكرى المولد النبوي الشريف بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ هاني الحسيني، والذي قرأ آياتٍ من سورتي الفتح والضحى.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مركز المنارة للمؤتمرات، لحضور احتفالية مصر بذكرى المولد النبوي الشريف.

وهنأ الرئيس السيسي، الحضور بالمولد النبوي الشريف، قائلًا: "بسم الله الرحمن الرحيم ..السلام عليكم وكل سنة وانتوا طيبين جميعًا".

ويحضر الاحتفال، المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية وعدد من الوزراء والمسؤولين.