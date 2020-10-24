أسقف البحر الأحمر: الرئيس السيسي أرسى قواعد الديمقراطية

قال الأنبا إيلاربون أسقف البحر الأحمر، إن المصريين جاءوا اليوم للجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية والاحتفال بالعرس الديموقراطي، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو من أرسى قواعد الديمقراطية منذ أن تولى المسؤولية.

وأضاف الأنبا إيلاربون خلال لقاء خاص عبر فضائية "تن"، أن الرئيس السيسى أرسى الديمقراطية والمبادئ والقيم التى يعيشها المجتمع، ومنها انتخابات اليوم.

وبدأت، اليوم، المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، التي تجرى على مدار يومين بنظامي القائمة والفردي في 14 محافظة، هي الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح بعد انتهاء تصويت المصريين في الخارج.

وأنهت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع الاستعدادات لعملية الاقتراع، وشكلت غرفة عمليات لتلقي الشكاوى ومتابعة سير العملية الانتخابية، كما سلمت القضاة المشرفين على الانتخابات ويتجاوز عددهم الـ10 آلاف قاضٍ، أوراق الاقتراع بنظام القوائم والفردي الخاصة بالمرحلة الأولى.

ونسّقت الهيئة مع الوزارات والجهات المعنية، وعلى رأسها وزارات الداخلية والصحة والتنمية المحلية، للتأكد من جاهزية اللجان الانتخابية، وتأمينها وتوفير سيارات إسعاف بمحيطها، تحسّباً لوقوع أي إصابات، كما خصّصت الهيئة الأدوار الأرضية فى اللجان لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، بديلاً عن الأدوار المرتفعة للتخفيف عليهم.

وأكدت "الداخلية"، فى بيان أمس، مواصلة الجهود واستنفار جميع الطاقات، للحفاظ على أمن المواطنين، لافتة إلى ثقتها فى وعى المصريين بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية، وأنها تنتظر منهم الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة، لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.