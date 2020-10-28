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محمود مسلم

رئيس "القاهرة الجديدة" يقود حملة ليلية لإزالة إشغالات الزلزال

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الوطن
10:39 ص | الأربعاء 28 أكتوبر 2020
رئيس "القاهرة الجديدة" يقود حملة ليلية لإزالة إشغالات الزلزال

قاد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، حملة ليلية مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على شارع النصر ومنطقة الزلزال بمدينة القاهرة الجديدة، بحضور المهندسة سلوى بيومي، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، وبمشاركة الإدارات المختصة والشرطة المعنية بالمدينة.

وقال المهندس أمين غنيم، إنّ الحملة أسفرت عن إزالة الإشغالات والتعديات الموجودة بشارع النصر ومنطقة الزلزال، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مضيفا أنّه أثناء الحملة اعترض عدد كبير من المخالفين في محاولة لإيقاف الحملة، لكن محاولتهم باءت بالفشل واستكمل الجهاز حملته على أكمل وجه.

وأكد المهندس أمين غنيم، أنّ الحملة يتبعها عدد من الحملات المكثفة، إلى جانب شن حملات ليلية مفاجئة على جميع الإشغالات والمخالفات الموجودة بالمدينة، مشددا على الحزم في تطبيق القانون على الجميع.

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