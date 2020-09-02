استرداد 11 وحدة سكنية بالحي الثالث بمدينة القاهرة الجديدة

أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، شن حملة لضبط المخالفات بمدينة القاهرة الجديدة، أسفرت عن استرداد 11 وحدة سكنية بالحي الثالث بالتجمع الخامس لمخالفة تغيير النشاط من سكني إلى تجاري، حيث تم تحويل الوحدات إلى أكثر من 22 محلا تجاريا بالمخالفة للقانون.

وأكد استمرار الحملات بالحي الثالث وجميع أحياء المدينة حتى يتم استرداد حقوق الدولة والقضاء على العشوائيات بالمدينة، موضحا أنه تم تنفيذ الحملة بحضور المهندسة سلوى بيومي، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، وبالاشتراك مع إدارة أمن الجهاز بالتجمع الخامس ومدير عام التنمية، ورئيس لجنة الإزالات بالمدينة، وقيادات الشرطة المختصة وقوة من قسم شرطة التجمع، حيث قامت الحملة بتنفيذ قرارات السحب والاسترداد، وبناء الحوائط الخارجية للوحدات، وتمت عودة الوحدات لحوزة الجهاز وذلك لقيام أصحابهم بالمخالفة.

وأشار غنيم إلى أن ذلك يأتي في إطار السياسة العامة للدولة، وتأكيدا لضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وتتفيذا لتعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالقضاء على أي مخالفات أو مظاهر للعشوائية داخل المدينة، مضيفا أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، يستكمل تنفيذ الخطة الموضوعة لإنهاء المخالفات بالحي الثالث من تحويل وحدات سكنية إلى محال تجارية.

وأوضح أن الجهاز يقوم بتطوير عمارات الحي الثالث على التوازي مع الحملات، حيث يتم تطوير الواجهات للعمارات والصرف الصحي الخارجي وغرف تفتيش الصرف الصحي وتركيب درج رخام لسلالم العمارات من الداخل، وكذا الأرصفة والجزر الخضراء، وذلك لتوفير حياة كريمة لسكان الحي.