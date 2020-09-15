"تنمية القاهرة الجديدة": تخفيض قيم التصالح ضربة لمروجي الشائعات

قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنّ قرار تخفيض قيم التصالح في مخالفات البناء، يحفز المواطنين على المشاركة في التصالح على مخالفات البناء، ويقضي على مخاوف المواطنين من ارتفاع أسعار المصالحات، أو عدم قدرتهم على السداد، كما أنّه ضربة قوية لمروجي الشائعات حول القانون، الذي يهدف في المقام الأول لتوجيه عائدات المصالحات لمشروعات التنمية.

وأضاف غنيم، لـ"الوطن"، أنّ المركز التكنولوجي واصل أمس تلقي طلبات التصالح من المواطنين، وهناك متابعة دورية من قيادات الجهاز للاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها فورا.

ولفت إلى أنّ أجهزة المدن الجديدة تعمل على تذليل العقبات أمام المواطنين للتيسير عليهم، موضحا أنّه جرى تشكيل لجنة لاستقبال المواطنين، وإنشاء شادر كبير أمام المركز التكنولوجي للحد من الزحام أمام لجنة المصالحات، لبحث الشكاوى التي ترد إلينا لعدم تكرارها.

وطالب غنيم، مخالفي البناء بتقديم أوراقهم قبل انتهاء المدة القانونية في 30 من سبتمبر الحالي.

وواصلت أجهزة المدن الجديدة استقبال المواطنين الراغبين في التقدم للتصالح في مخالفات البناء، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أعلن تخفيض قيم التصالح في مخالفات البناء بالمدن الجديدة بنسب تتراوح بين 15 إلى 25%، مؤكدا أنّ الدولة لا تهدف لعقاب المواطنين، وإنما تهدف لتوجيه عائدات المخالفات للمشروعات التنموي المختلفة لصالح محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.