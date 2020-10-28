البابا يعقد اجتماعا مع مسؤولي مؤسسة القديس سمعان الخراز بالمقطم

عقد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اجتماعًا بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مع مسؤولي القطاعات الخدمية والإدارية لمؤسسة القديس سمعان الخراز بالمقطم.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن مسؤولو القطاعات عرضوا أمام البابا تواضروس الثاني ما تم إنجازه كلٌ في القطاع المسؤول عنه، وكذلك الخطط الخاصة بالعام الجاري.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان له، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار اهتمام البابا بتدبير وتنسيق الخدمة بكنائس قطاع المقطم، وحضره الأنبا دانيال أسقف المعادي سكرتير المجمع المقدس للكنيسة، والأنبا أبانوب أسقف عام كنائس قطاع المقطم.

وكان البابا تواضروس الثاني، شكل لجنة لتدبير وتنسيق خدمة كنائس قطاع المقطم للأقباط الأرثوذكس بجوار الأنبا أبانوب، الأسقف العام للقطاع والكهنة هناك.

وسبق وعقد البابا تواضروس الثاني اجتماعًا، مع اللجنة المكونة من "الأنبا دانيال أسقف المعادي سكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة المشرف على أسقفية الخدمات، والمهندس رفيق الطوخي، والدكتور سعد نصر الله".

كما أصدر البابا تواضروس الثاني، قرارا بابويا بتشكل لجنة تختص بالشؤون الإدارية والمالية لجميع مشروعات وأنشطة كنيسة ودير القديس سمعان الخراز بالمقطم، تتكون من: "المهندس رفيق رشدي أمين الطوخي، رئيسًا، ومحروس فخري عطية، سكرتيرًا، والدكتور سعد نصر الله منصور إبراهيم، عضوًا، وبديع جرجس بقطر الجوهري، أمين الصندوق، وحنا شحاته يوسف، عضوًا".

وتضمن القرار البابوي، بأن تلتزم اللجنة بتقديم تقرير عن كافة الأعمال بصفة دورية كل ثلاثة شهور إلى البابا.

يأتي ذلك في ضوء وجود شكاوى إلى البابا تواضروس الثاني من الخدمة بكنائس المنطقة ما استلزم معه اتخاذ بعض الإجراءات لضبط الأمور وتصحيح الأوضاع حيث تعد منطقة المقطم أحد أجزاء إيبارشية البابا الممتدة من القاهرة للإسكندرية.