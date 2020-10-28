موعد مباراة يوفنتوس ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مواجهة نادي يوفنتوس ضد برشلونة، التي تجمعهما مساء اليوم، الأربعاء 28 أكتوبر الحالي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة يوفنتوس ضد برشلونة

وتنطلق مباراة يوفنتوس ضد برشلونة على ملعب "أليانز" معقل اليوفي، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، والتاسعة مساءً بتوقيت تونس، والثامنة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد برشلونة

ويمكن مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد برشلونة فور انطلاقها، عبر قناة "بي إن سبورتس 1"، ويتولى التعليق عليها عصام الشوالي.

ترتيب الفريق في جدول المجموعات

ويحتل فريق يوفنتوس المركز الثاني بالمجموعة السابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا، بفارق الأهداف عن فريق برشلونة متصدر تلك المجموعة، إذ يمتلك كل منهما 3 نقاط من مباراة وحيدة.

رونالدو يغيب عن لقاء برشلونة

وكان الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، أعلن عن إصابة اللاعب رونالدو بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، خلال تواجده مع منتخب بلاده للمشاركة في فترة التوقف الدولي.

وكانت شبكة "سكاي" الإيطالية، أشارت إلى أنّ رونالدو قام بإجراء المسحة الطبية اللازمة لتحديد موقفه، ليتبين استمرار إصابته بالفيروس، حيث لم تتحول عينته من إيجابية إلى سلبية حتى الآن، إذ يمثل ذلك ضربة كبيرة ليوفنتوس والنجم البرتغالي صاحب الـ35 عامًا، الذي كان يطمح في اللعب أمام برشلونة بقيادة منافسه اللدود ليونيل ميسي مرة أخرى.

التشكيل المتوقع لنادي برشلونة

في حراسة المرمى: نيتو.

في خط الدفاع: ديست، رونالد أراخو، لينجليت، ألبا.

في خط الوسط: بيانيتش، دي يونج، ديمبلي، ميسي.

في خط الهجوم: فاتي، جريزمان.

التشكيل المتوقع لنادي يوفنتوس

في حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

في خط الدفاع: ديميرال، بونوتشي، دانيلو.

في خط الوسط: رابيو، كيزا، بيتانكور، كوادرادو، رامسي.

في خط الهجوم: باولو ديبالا، موراتا.