حبس الأب مرتكب المذبحة الأسرية في جرجا بسوهاج 4 أيام على ذمة التحقيقات

أمرت النيابة بمركز جرجا جنوب سوهاج، بحبس عامل 4 أيام علي ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل زوجته وابنتيه، بقرية المغاربة دائرة قسم شرطة جرجا.

وقال المتهم في تحقيقات الشرطة، إنه عقب اعتراف زوجته له بأنها قتلت ابنة الجيران، الطفلة اليتيمة "رودينا" ،بسبب خلافات مالية مع والدتها، وإلقاء جثتها في بئر للصرف الصحي بحوش ملحق بالمنزل، وأن ابنتيه شهدتها تفاصيل الجريمة مع والدتهما.

وأضاف المتهم، أنه لم يتمالك أعصابه، فقرر قتل ابنتيه بالساطور، وأطلق الرصاص علي زوجته، من "فرد" صناعة محلية.

وأكد المتهم في التحقيقات، أنه اصطحب نجله الصغير البالغ من العمر 5 سنوات، وسافر الي المرج في القاهرة؛ ليختبئ هناك، لكن الشرطة ألقت القبض عليه سريعا، مشددا على أن الجريمة التي ارتكبتها زوجته كانت أكبر من أن يتحملها عقله، فقتلها وابنتيه في دقائق، واتصل بعدها بشقيقه ليبلغه بتفاصيل الجريمة.

وتلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة جرجا، يفيد وروود بلاغ من "السيد .ع. ا"، يقيم بناحية المغاربة دائرة القسم، يؤكد تلقيه اتصال هاتفي من شقيقه "أحمد .ع .ا"، ويقيم بذات الناحية، يبلغه بقتل كل من زوجته "شيماء.ج.ف"، 40 عاما، وابنتيه سميره 8 سنوات، وأسماء، 14 عاما، يقيمون بذات الناحية، على إثر اعتراف زوجته له بقتلها الطفلة "رودينا م ن"، 5 سنوات، تقيم بذات الناحية، وإلقاء جثتها داخل بئر صرف صحي بحوش ملحق بمنزله؛ لوجود خلافات مالية بين الزوجة المذكورة ووالدة الطفلة المجني عليها.

ووجه مدير أمن سوهاج، بتشكيل فريق بحث بإشراف العقيد أحمد شوقي، رئيس فرع بحث الجنوب، بالتنسيق مع فرع الأمن العام بسوهاج؛ لتحديد مكان تواجد المتهم وضبطه، وأسفرت جهود الفريق عن تحديد مكان تواجده بدائرة قسم المرج القاهرة.

ونفذت مأمورية من ضباط فريق البحث، بالتنسيق مع فرع الأمن العام وأمن القاهرة، وضبط المتهم المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وضبط أيضا السلاح المستخدم "فرد روسي محلي الصنع" بإرشاده، وبعرض المتهم علي النيابة أصدرت قرارا بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.