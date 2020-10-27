15 ألف جنيه وراء مذبحة جرجا.. الأب اكتشف تورط زوجته في قتل بنت الجيران

كشف مصدر أمني بمديرية أمن سوهاج لـ"الوطن" أن السبب الرئيسي وراء مذبحة جرجا التي راح ضحيتها ربة منزل و3 أطفال، خلافات مالية على مبلغ 15 ألف جنيه.

وأكد المصدر أن التحريات بينت أن الزوجة المجني عليها في الجريمة كانت تربطها معاملات مالية مع جارتها وأن الأخيرة كان تطالبها بمبلغ 15 ألف جنيه، وعندما ضيقت الخناق عليها قررت التخلص من ابنتها "رودينا" لتشغلها عن المطالبة بالمبلغ.

وأشارت التحريات إلى أن الزوجة استدرجت الطفلة إلى منزلها وكتمت أنفاسها وألقت بجثتها في بئر الصرف الصحي بالمنزل، وساورت الشكوك زوجها بأنها وراء اختفاء الطفلة، وعندما عثر على الضحية مقتولة، جُن جنونه فتخلص من زوجته وابنه وابنته، وهرب مصطحبا ابنه الصغير البالغ من العمر 5 سنوات إلى خارج المحافظة.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطاراً من مأمور قسم شرطة جرجا، بورود بلاغًا من أهالي قرية "المغاربة"، دائرة المركز، بالعثور على 3 جثث لربة منزل وطفلين من أسرة واحدة.

وانتقل مأمور وضباط مباحث القسم إلى محل البلاغ، وتبين من التحريات، التي باشرها اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، أن الجثث خاصة بكل من "سمير. أ. ع"، 14 سنة، وشقيقته "أسماء"، 8 سنوات، ووالدتهما "شيماء. ع. م"، 40 سنة.

وأثناء عملية فحص مداخل ومخارج المنزل، تم العثور على جثة طفلة تقيم بالقرب من منزل الضحايا، معلقة داخل بئر للصرف الصحي بالمنزل، وتبين أنها تُدعى "رودينا م. ن."، 5 سنوات، والفتاة يتيمة الاب ومبلغ باختفاءها.

ودلت المعاينة على أن عملية القتل استخدم فيها سلاح نارى و"ساطور"، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التى انتقلت إلى مكان الواقعة، وعاينت الجثث الأربع، وصرحت بنقلها إلى مستشفييّ جرجا العام والعسيرات المركزي.