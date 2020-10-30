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محمود مسلم

حظك اليوم الجمعة 30-10-2020 برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:01 ص | الجمعة 30 أكتوبر 2020
حظك اليوم برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان

مولود برج الجوزاء لديه قدره على التأقلم والتكيف مع جميع ظروف حياته، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تتمتع بكامل لياقتك ويمدك الفلك بروح تفاؤل والمناخ مثالي للتقدم.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في وضع داعم وقد تجد الأحباب والأصحاب من حولك يمنحونك اهتماما كبيرا ويدعمون تقدمك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

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