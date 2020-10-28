حظك اليوم الأربعاء 28-10-2020 برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الحمل شجاع ويحب المغامرة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

اليوم تخطط جيدًا، وتكسب الإعجاب وتثبت نفسك في كل عمل تقوم به، وتعرف كيف تفرض إرادتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يدفعك اليوم للإعلان عن مشاعر إيجابية ويمنحك سحرا وتألقًا.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة سوسن بدر، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.