حظك اليوم الثلاثاء 27-10-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل يتميز بالتفاني في عمله، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

اقتران القمر ونبتون في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للعزلة وعليك أن تنظم وتوضح أفكارك إذا أردت أن تكون مقنعا.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تحرّك بهدوء وفي حدود ما تسمح به طاقتك وقواك، وتذكر أنّ كل شيء يأخذ وقته ليتحقق فاصبر ولا تتعجل الأمور.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة جومانا مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.