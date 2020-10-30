حظك اليوم الجمعة 30-10-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج السرطان بكونه شخصية وفيه، كما أنه يحرص على كتمان الأسرار، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها "الوطن" نستعرض حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. ومع ذلك لا تستسلم اليوم للإحباط وتمسك بأحلامك وطموحاتك، عموما الشمس قد تساعدك على التماسك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في وضع معاكس.. انتبه لأن إحساسك بالقلق والتوتر قد يضر بعلاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان اللاعب ليونيل ميسي، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يونيو.