حظك اليوم الاثنين 26 -10-2020 برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي

تمتلك امرأة برج السرطان شخصية حساسة تجعلها دائما شديدة الاهتمام بالمحيطين بها والقريبين منها، ولديها دائمًا شعور العناية بالآخرين.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك بالحدس والبصيرة، وتعرف كيف تقتع الآخرين بآرائك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

اليوم تعرف كيف تتكيف مع المتغيرات وتسير الأمور لصالحك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان النجمة الأمريكية كريستين بيل، ويوافق تاريخ ميلادها 18 يوليو.