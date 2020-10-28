حظك اليوم الأربعاء 28-10-2020 برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج السرطان علاقته الاجتماعية قوية مع الآخرين، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، وعليك أن تدع التسرع جانبًا، وأن تعمل حسابًا للعقبات والمخاطر.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق، وعليك أن تتخلى عن قسوتك في تعاملك مع الأحباب ومع الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان اللاعب ليونيل ميسي، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يونيو.