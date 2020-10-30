فساتين مهرجان الجونة السينمائي تؤثر على إيرادات موسم الأفلام الحالية

تأثرت دور العرض بالقاهرة بشكل ملحوظ بفعاليات مهرجان الجونة التي بدأت يوم الجمعة الماضي، حيث قلّ إقبال الجمهور على دور العرض.

وتأثرت إيرادات موسم الأفلام الحالي، حيث حقق فيلم "الخطة العامية" حوالي 324 ألف جنيه مساء الأربعاء، ليصبح إيرادات الفيلم خلال الأسابيع الثلاثة الماضية حوالي مليونا و200 ألف جنيه، وفقا لبيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتدور أحداث الفيلم حول كفيفين، يستعين بهما مدير أحد البنوك للسطو على بنكه، وتتوالى الأحداث في أجواء من الكوميديا والتشويق.

"الخطة العايمة"، من بطولة علي ربيع، ومحمد عبدالرحمن، وعمرو عبدالجليل، وغادة عادل، وكوكبة من النجوم، وإنتاج وائل عبدالله.

والأمر ذاته مع فيلم "زنزانة 7" الذي حقق أمس 112 ألف جنيه، لتصل إيراداته في 6 أسابيع حوالي 415 ألف جنيه، وتدور أحداثه في أجواء من الأكشن والإثارة، حول عدد من عمليات السطو والسرقة، ويشارك في بطولته عبير صبري، ومنة فضالي، ومايا نصري، وأحمد زاهر، ومدحت تيخة، وأحمد التهامي، وتأليف حسام موسى.

على الجانب الآخر شهدت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، انضمام عدد كبير من نجوم ونجمات الفن بفساتينهن المختلفة، للسجادة الحمراء، حيث تصدر عدد منهم "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي بسبب جراءتها، ويتم استقبال الضيوف من مصر والوطن العربي، وتكون القاعات ممتلئة بالجمهور الذي يكون حريصا على مشاهدة الأفلام .

يذكر أن عددًا من النجوم، حرصوا على حضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث افتتح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، بحضور عدد من نجوم الفن أبرزهم يسرا، وليلى علوي، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وياسمين صبري، ورانيا يوسف، وأمينة خليل، وريم مصطفى، وروجينا، وأشرف زكي، وهاني رمزي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، ومنة شلبي، وأروى جودة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وأحمد داود وزوجته علا رشدي، ومحمد فراج، وجومانة مراد، وغادة عادل، وخالد أنور، وأحمد مالك، وسلمى أبو ضيف.

ورفعت الدورة الاستثنائية لمهرجان الجونة السينمائي شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية، وهو يعتبر المهرجان الأول الذي يتحدي الـ"كورونا"، ويحافظ علي جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، والتنبيه علي الحضور داخل قاعات دور العرض بالتباعد وارتداء الكمامة، كما يتم التعقيم الذاتي على البوابات.