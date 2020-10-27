صورة: هند عبدالحليم بـ"تظبط شعر جوزها" على ريد كاربت الجونة السينمائي

حرصت الفنانة الشابة هند عبدالحليم، على ضبط شعر زوجها، بشكلٍ مفاجئ، أثناء حضورهما عرض فيلم "الصبي" لشارلي شابلن، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، إذ حرصت على تعديل مظهره والحفاظ على أناقته أمام مصوري المهرجان.

يذكر أن فيلم "الصبي" لشارلي شابلن، والذي قدمه مهرجان الجونة بشكل جديد ربما يكون الأول من نوعه في مشهد المهرجانات السينمائية العربية، إذ عُرض الفيلم بمصاحبة أوركسترا حية بقيادة الموسيقار المصري الشهير أحمد الصعيدي، الذي قام بلعب موسيقى الفيلم الحية أثناء العرض.

كما وصلت الفنانة رانيا يوسف، لحضور عرض فيلم "الصبي" لشارلي شابلن، الذي يُعرض حاليًا ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وظهرت رانيا يوسف، بإطلالة ساخنة، مرتدية "هوت شورت"، كما رفضت الوقوف للتسجيل مع مصوري ومراسلي القنوات الفضائية.

وكانت هند عبدالحليم، أعلنت زواجها في شهر أغسطس الماضي، ونشرت الفنانة التونسية "درة" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورا من حفل زفاف الفنانة هند عبدالحليم.

وعلقت "درة" على الصورة قائلة، "الحب لا يتعلق بعدد الأيام والشهور والسنوات التي قضيتها معًا. الحب يدور حول مدى حبك لبعضكما البعض كل يوم. أتمنى لك كل التوفيق".

يذكر أن الفنانة هند عبدالحليم عرض لها مؤخرا الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات"، بطولة أسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، ومن إخراج مصطى أبو سيف.

تتناول أحداث المسلسل حياة أربع فتيات، وعلاقاتهن العاطفية، وحياتهن الخاصة وعائلاتهن وأحلامهن وطموحاتهن، وهو من تأليف أحمد شوقي، وإخراج مصطفى أبو سيف.