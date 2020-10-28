سر غياب 5 نجوم كبار عن مهرجان الجونة: كورونا ومقاطعة ودعوة غير لائقة

كعادة كل عام، يوجد عدد كبير من الفنانين في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي السنوي، وخاصة كبار النجوم الذين يتم دعوتهم خصيصا للمهرجان، فبعضهم يتم تكريمه، وآخرون يزينون المهرجان بحضورهم الشرفي، ولكن النسخة الحالية من المهرجان في دورته الرابعة، شهد اختفاء بعض الفنانين الكبار والمتوقع حضورهم.

نبيل الحلفاوي

من بين هؤلاء النجوم، يأتي الفنان نبيل الحلفاوي، والذي تغيب عن دورة المهرجان الحالية، بسبب مقاطعته للمرجانات في الأونة الأخيرة، وفقًا لما كتبه على صفحته ردا على أحد متابعيه حينما سأله، "‏‎كنا نفسنا نشوفك في مهرجان الجونة يا قبطان؟".

فرد "الحلفاوي" عليه قائلًا: "‏بقالي سنين ما بحضرش مهرجانات.. وبعتذر عن أي مناسبات عامة، ودي مش حاجة كويسة يعني لكن أهو ده اللي حاصل".

عادل إمام

ولعل أبرز الأسماء الغائبة من أهل الفن هو "الزعيم" عادل إمام، الذي كان يحرص بشكل مستمر على حضوره، وعلمت "الوطن" من مصادر مقربة من "الزعيم" أنه يفضل هذه الفتره الابتعاد عن الأماكن المزدحمة حفاظا على صحته وخوفا من جائحة كورونا، لذلك فضل الاعتذار عن المهرجان.

حسن يوسف

كما غاب الفنان حسن يوسف عن المهرجان، معللا ذلك، خلال مداخلة هاتفية مع سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" بأنه تمت دعوته بشكل غير لائق العام الماضي، حيث دعته الفنانة بشرى التي تحدثت هاتفيا مع نجله عمر حسن يوسف.

وأضاف "يوسف" أن بشرى قالت لنجله إن المهرجان تأخر في الدعوة لذا سيحضر الفنان حسن يوسف ونجله ليجلسا في غرفة معا فرد عليها مطالبا بـ"سويت كبير" مثل باقي النجوم فلم توافق، ما دفعه للاعتذار لها عن تبليغ والده هذا الأمر، وقدم الاعتذار نيابة عنه "ولما بلغني قولت له برافو عليك إنك اعتذرت".

سمير غانم

وأيضًا يغيب الفنان سمير غانم عن المهرجان بسبب حالته الصحية حيث أجرى عملية جراحية صغيرة منعته من الحضور، مطلع الشهر الحالي، وتعافى من أزمته الصحية الذي تعرّض لها، إذ دخل أحد المستشفيات الخاصة لإجراء فحوصات طبية والاطمئنان على حالته.

شريف منير

ولاحظ الجميع غياب الفنان شريف منير عن المهرجان، ما دفع أحد متابعيه لسؤاله عبر إحدى صوره بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" عن سبب عدم حضوره المهرجان، قائلًا :"مش شوفناك ليه في الجونة"، ليرد "شريف":"خفت من الزحمة".