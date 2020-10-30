هالة فاخر عن فيلم "حلم العمر 2": "معرفش حاجة عنه"

أكدت الفنانة هالة فاخر، أنها لم تملك أي معلومة بشأن الجزء الثاني من فيلم "حلم العمر"، والذي قدمته مع الفنان حمادة هلال قبل 12 عامًا، وذلك بعدما أعلن الأخير عن وجود جزء جديد للفيلم خلال الفترة المُقبلة.

وأبدت هالة فاخر لـ"الوطن"، دهشتها من وجود جزء ثان من الفيلم، مشيرة إلى أنه لم يتواصل معها حمادة هلال، أو أحد صُنّاع الفيلم، بشأن المُشاركة، قائلة: "معرفش حاجة ومحدش كلمني".

وقالت "فاخر"، إنها لا تمانع من المُشاركة في الجزء الجديد، لاسيما وأن الفيلم حقق نجاحًا كبيرًا ولاقى استحسان الجمهور.

كان الفنان حمادة هلال، قد أثار جدلًا واسعًا بعد إعلانه عن تقديم جزء ثاني من فيلم "حلم العمر"، الذي عُرض الجزء الأول منه قبل 12 عامًا، وشاركه البطولة الفنانة هالة فاخر وتوفيق عبدالحميد.

ونشر حمادة هلال، مقطع فيديو من فيلمه "حلم العمر"، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، مُعلقًا عليه بقوله: "الجزء الثاني قريبًا إنّ شاء الله".

فيلم "حلم العمر" تدور أحداثه حول شاب فقير يعشق رياضة الملاكمة من صغره ويحاول الوصول فيها إلى مرحلة متميزة بمساعدة المدرب الخاص به، في الوقت الذي يرتبط فيه بفتاة من عائلة ثرية جدًا، مما يسبب مشاكل عديدة له بواسطه أهلها والشخص الآخر الذي يريد الارتباط بها، مما يؤثر عليه نفسيًا، ويهدد مستقبله في هوايته المفضلة.

وأعرب عدد من متابعي حمادة هلال، عن دهشتهم من وجود جزء ثاني للفيلم، بعد مرور 12 عامًا تقريبًا، إذ قالت فتاة تُدعى "شريفة": "جزء تاني!! معقول والله"، فيما قالت "ريم": "بتهزر".

وأبدت "ندى" عن سعادتها بوجود جزء جديد للفيلم، إذ قالت": "بجد.. احلف.. مبروك"، فيما أشادت "أريج" بهذا العمل السينمائي، واصفة إياه بأنه من أفضل الأفلام المصرية التي عُرضت في السنوات الأخيرة.

يذكر أنّ فيلم "حلم العمر" عُرض لأول مرة عام 2008، وهو من بطولة حمادة هلال، وهالة فاخر، وتوفيق عبد الحميد، ومنة عرفة، ورامي وحيد ودينا فؤاد وعزت أبو عوف وصبحي خليل ورضا حامد، وهو من تأليف نادر صلاح الدين وإخراج وائل إحسان.