10 معلومات عن الكينوا: مستقبل الغذاء في مصر والعالم

يبدأ في نوفمبر المقبل موسم زراعة "الكينوا" والذي أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأرضي حملة قومية لزراعته في 2018 بهدف التوسع في زراعة محصول الكينوا، باعتباره احد أهم الزراعات ذات العائد الاقتصادي الكبير والمتحمل للملوحة والجفاف ويزرع في الصحراء، الوطن من جانبها تقدم اهم 10 معلومات عن الكينوا، وفقاً لتقرير لمعهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية.

1- الدراسات والاختبارات العلمية أثبتت أن المناخ في الصحراء المصرية، من أكثر بيئات العالم التي تناسب زراعة الكينوا، حيث يتحمل النبات العوامل المناخية الصعبة، مما يجعله خياراً هاماً للمزارعين في مصر.

2- تعتبر الكينوا أهم الأغذية المستقبلية في العالم وتشهد زيادة في الطلب العالمي سنوياً بعد اكتشاف فوائدها الصحية المذهلة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وأعتبرت مكون رئيسي للأطباق الصحية.

3- تعد الكينوا خيارا جيدا لمن يعانون من الخسائر في المحاصيل بسبب انهيار الطلب على السلع الزراعية المختلفة من الخضر والفاكهة والتي أصبحت متوفرة بشكل كبير.

4 - بلغ سعر الطن للكينوا 24 ألف جنيه وأسعار التصدير 1400 يورو.

5- السنوات المقبلة ستشهد توسعاً في عدد من الدول الأوربية في زراعة الكينوا.

6 - مركز البحوث الزراعية أدخل محصول الكينوا عام 2005 من خلال قسم بحوث التكثيف المحصولي بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية.

7- الكينوا محصول حبوب حولي شتوي يُزرع في نوفمبر وتمتد فترة الزراعة إلى منتصف ديسمبر، حيث يحتاج إلى نهار قصير ودرجات حرارة منخفضة للنمو الجيد.

8- تنتشر زراعته بمدينة نويبع في محافظة جنوب سيناء كمحصول غذائي يساهم في تقليل الفجوة الغذائية.

9- يصنع منه المخبوزات والكيك والرقائق والبسكويت والحلويات كما له قيمة غذائية مرتفعة وقابل للتصدير لذلك يساهم في جلب المزيد من العملة الصعبة للبلاد.

10- منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، أدرجت الكينوا ضمن المحاصيل الرئيسية التي ستلعب دورًا مهمًا في ضمان تحقيق الأمن الغذائي خلال القرن الـ21.