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مصرع سيدة وإصابة 7 في انقلاب "ميكروباص" بدائري القليوبية

كتب:

حسن صالح
05:58 م | الخميس 29 أكتوبر 2020
جانب من الحادث

جانب من الحادث

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب 7 أشخاص، اليوم، في حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" بالطريق الدائرى في الخصوص، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الخانكة العام.

تلقى المقدم محمود عقل، رئيس مباحث الخصوص، بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص ووجود متوفاة ومصابين، وانتقل على الفور العميدان "خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، وعبدالعظيم محمد مدير مرور القليوببة"، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدائري، ما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 7 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت  النيابة لمباشرة التحقيقات، فأمرت بندب المهندس الفني لفحص السيارة وبيان كيفية وقوع الحادث والتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث وسؤال المصابين.

في وقت سابق دهس قطار شخصًا أثناء عبور السكة الحديد بالقرب من مزلقان ميت عاصم دائرة مركز بنها، وتم نقل الجثة إلى مسشتفى بنها العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

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