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"الكهرباء": 885 ألف طلب للتحول من نظام الممارسة إلى العدادات الكودية

كتب:

شريف سليمان
06:33 م | الخميس 29 أكتوبر 2020
الدكتور أيمن حمزة

الدكتور أيمن حمزة

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إنه سيجرى التحول من نظام الممارسة الذي كان خاصا بالمباني المخالفة إلى عدادات كودية، وهي عدادات جرى تركيبها لمبانٍ مخالفة، لكن بكود وليس اسم الشخص إلى حين تقنين وضع الوحدة السكنية.

وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن مجلس الوزراء، وافق على بدء تلقي الطلبات الخاصة بالتحول من طلبات الممارسة إلى العدادات الكودية، وذلك في 1 يوليو الماضي، وتلقت الوزارة المزيد من الطلبات من أجل زيادة فترة السماح، وسيكون آخرها حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل.

وتابع: "حتى الآن تقدم نحو 885 ألف طلب من ممارسة إلى العداد الكودي بما يشمل 2.1 مليون وحدة عقارية مخالفة"، موضحًا أن المخالف إذا قنن وضع وحدته لن يحتاج إلى أن يتقدم بطلب الحصول على عداد ثاني، لكن عداده الكودي سيتحول إلى اسمه وسيكون عدادا قانونيًا، بعدما نفذ كل الإجراءات المتبعة في تركيب العدادات".

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