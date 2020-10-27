خطوات تقديم شكوى من تأخر تركيب عداد الكهرباء بالعقار السكني الخاص بك

عند بناء عقار سكني جديد، يسعى مالكه إلى توصيل جميع المرافق الأساسية للشقق، مثل عدادات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي والصرف الصحي، حتى يستطيع بيع الشقق الخاصة بالعقار، وفي كثير من الأحيان يتم تعطيل بعض الإجراءات التي تخص تلك المرافق الأساسية مثل تأخير تركيب عداد الكهرباء الخاص بكل شقة على حدا.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات حل شكوى تأخير تركيب عدادات الكهرباء الخاصة بالشقق، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، كالتالي:

- يقوم المواطن بتقديم الشكوى في إدارة شركة توزيع الكهرباء التابع لها، والتي تقدم من خلالها لتركيب عدادت الشقق.

- إذا لم يتم حل الشكوى، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء، بحيث يقوم الشاكي بالآتي:-

- يتم استيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.

- يتم إحضار صورة من الشكوى المقدمة إلى شركة الكهرباء المختصة بورود الشكوى.

- يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى، كالاتي:-

1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org3- من خلال البرید ص.ب. 73- بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

4- من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421796 - الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).

مراكز تقديم الخدمات بشركات توزيع الكهرباء بالمحافظات:-

محافظة القاهرة "شركة شمال وجنوب".

- محافظة القليوبية "شركة شمال القاهرة".

- محافظة الإسكندرية "شركة الإسكندرية".

- محافظة أسوان "شركة مصر العليا".

- محافظة كفرالشيخ "شركة شمال الدلتا".

- محافظة الجيزة "شركة جنوب القاهرة".

- محافظة مطروح "شركة البحيرة".

- محافظة أسيوط "شركة مصر الوسطى".

- محافظة سوهاج "شركة مصر العليا".

- محافظة جنوب سيناء "شركة القناة".

- محافظة بورسعيد "شركة القناة".

- محافظة الوادي الجيد "شركة مصر الوسطى".

- محافظة الغربية "شركة جنوب الدلتا".

- محافظة الشرقية "شركة القناة".

- محافظة شمال سيناء "شركة القناة".

- محافظة المنيا "شركة مصر الوسطى".