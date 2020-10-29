تفاصيل قتل أب لابنه المعاق بـ"صفعة": أمه رمتهولي ومشيت

يومًا تلو الآخر، كانت تصرفات الطفل الطائشة، تثير غضب والده، كان صراخه الهستيرى يدوي في أرجاء العمارة التي يقيم بها، لم يحتمل المزيد من الصراخ ولا الحركات المثيرة للجنون، لم يشفع للطفل كونه معاقًا، كان الحل السريع في متناول الأب الذى هجرته زوجته، وتركت له ابنهما المعاق، عدة صفعات متتالية، أنهت حياة الصغير، سقط أمام والده عاجزا عن الحركة، بينما انسالت الدماء من أنفه وفمه.

وفقا لتحريات مباحث القاهرة، تجمد الأب وهو عامل مقيم بمدينة نصر، من الرعب، وهو يشاهد ابنه يحتضر، لعله لم يكن في وعيه جلس نادما بجوار الجثة، يلطم وجهه، بينما أنهى الطفل لحظات احتضاره بسكون تام، وخطان من الدماء يرسمان معالم الجريمة في صالة الشقة بمدينة نصر.

اعترف الأب خلال التحقيقات، بأنه لم يقصد قتل ابنه: "كنت عاوز أربيه، كنت مخنوق ومالقتش قدامي طريقة أسكته غير كده، ماكنتش عارف أتعامل معاه".

وأقر الأب أنه أنجب من زوجته 3 أطفال، وحدثت بينهما خلافات، فهجرت منزل الزوجية، واصطحبت معها نجليها السويين، وتركت له طفلهما المعاق، لكنه لم يتمكن من التفرغ له أو رعايته، وكان يضطر إلى تركه بمفرده في الشقة، بسبب الذهاب إلى عمله.

وأضاف المتهم أنه في الفترة الأخيرة حدث خلاف بينه وبين زوجته، تركت إثره المنزل، وأخذت معها طفلين وذهبت إلى منزل والدها، وتركت الطفل المعاق في الشقة، مشيرا إلى أنه كان يترك ابنه في الشقة بمفرده للذهاب إلى عمله كل يوم، ويضع له الطعام، لافتا إلى أن جيرانه اشتكوا له من صراخ ابنه المستمر، ما دفعه لمحاولة تأديبه بصفعه على وجهه، فسقط على الأرض.

وذكرت التحريات، أن قسم شرطة أول مدينة نصر تلقى بلاغا بوفاة طفل يبلغ من العمر 15 سنة داخل شقته، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن المجنى عليه طفل معاق ذهنيا، وبمناظرة جثته تبين وجود آثار ضرب عليه، حيث كشفت التحريات، أن والده اعتدى عليه بالضرب بهدف تأديبه فتوفى، وتم القبض على والد الطفل، وإحالته لنيابة أول مدينة نصر لمباشرة التحقيق، وقررت النيابة إحالة المتهم للجنايات لمحاكمته.