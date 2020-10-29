"SMMT": إنتاج بريطانيا للسيارات في سبتمبر هو الأدنى منذ 25 عاما

أظهرت أرقام جمعية مصنعي وتجار السيارات البريطانية "SMMT"، اليوم الخميس، أن صناعة السيارات فى المملكة المتحدة البريطانية سجلت أدنى مستوى لها فى سبتمبر الماضي منذ 25 عامًا، بسبب تراجع عدد السيارات المصدرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت جمعية مصنعي وتجار السيارات البريطانية "SMMT"، إن مصانع السيارات البريطانية انتجت 114,732 سيارة فقط فى سبتمبر 2020 بانخفاض بنسبة 5% عن سبتمبر العام الماضي، والذى كان منخفضًا في الأساس عن سبتمبر 2018.

وقالت "SMMT" أيضًا إن قطاع السيارات كان يكافح للتعافي من إغلاق كورونا، ومع ذلك جاءت النتائج منخفضة، ونأمل فى الشهور المقبلة أن يتعافى قطاع السيارات.

ولأول مرة منذ عام 1999 أي من 21 عامًا يتجه انتاج السيارات في المملكة المتحدة إلى الانخفاض هذا العام الى أقل من مليون سيارة، وذلك بعد عمليات الإغلاق التي أعقبت انتشار فيروس كورونا في المملكة المتحدة.

وعلق مايك هاوز، الرئيس التنفيذي لجمعية مصنعي وتجار السيارات البريطانية، بقوله "هذه الأرقام هى قراءة أكثر كآبة للسيارات في البلاد، حيث يستمر الفيروس في إحداث فوضى في كل مكان من الداخل والأسواق الخارجية الرئيسية".

وقال أيضًا "يتم إنتاج معظم السيارات المصنوعة في المملكة المتحدة للتصدير، وانخفضت الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 3.3% و30% على التوالي في سبتمبر مقارنة بالعام الماضي".

وحذرت جمعية مصنعي وتجار السيارات البريطانية "SMMT"، من أن عام 2021 سيكون صعبًا أيضًا إذا فشلت الحكومة البريطانية في التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي يسمح للسيارات البريطانية الصنع مواصلة تصدريها معفاة من الرسوم الجمركية.

وقالت ان عدم التوصل لاتفاق تجاري مع توتر الإنتاج سينتج عنه ضربة قوية ستكون مدمرة للقطاع والعاملين فيه وعائلاتهم.