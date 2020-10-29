وزير التعليم بعد إصابة 49 بكورونا: ما تخافوش.. الوضع مستقر ورائع

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدم وجود أي حالات إصابة بفيروس كورونا بين التلاميذ في مختلف مراحل الصفوف الدراسية، في كافة المدارس على مستوى الجمهورية.

وذكر الوزير أن إصابات كورونا عددها 49 إصابة في المنشآت التعليمية وليست المدارس، موجهًا رسالة لأولياء الأمور، جاء نصها "ماتخافوش الوضع في المدارس غير مقلق ورائع ومستقر جدًا، ولن يتم إغلاق المدارس، ونتابع عن كثب مستجدات فيروس كورونا.. وأبناؤكم في عنينا".

وقال "شوقي"، في تصريحات لـ"الوطن"، إن العام الدراسي الجديد يسير بشكل منضبط ومنتظم ولا يوجد ما يعوق سير اليوم الدراسي بالمدارس، موضحاً أن الوزارة بالتنسيق مع جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات مصر تطبق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم المدارس وتطهير الفصول الدراسية وتعقيم المقاعد الخشبية وتحقيق التباعد الاجتماعى بين التلاميذ داخل الفصول الدراسية وأثناء طابور الصباح، إضافة إلى تعقيم دورات المياه، لتوفير جميع الحماية والأمن والسلامة للتلاميذ والمعلمين.

وأوضح وزير التعليم أن غرفة العمليات المركزية لم تتلق أي إخطار بوجود حالات إصابة بفيروس كورونا بين التلاميذ خلال أول أسبوعين من بداية العام الدراسي الجديد، مؤكداً أن الجميع يعمل من أجل نجاح العام الدراسي الجديد رغم الصعوبات والتحديات في ظل جائحة كورونا، قائلاً: "لدينا سيناريوهات عديدة سيتم تطبيقها حال أصبحت الأمور صعبة.. ولكن العام الدراسي الجديد سيستكمل مهما حدث".

وأشار "شوقي" إلى أنه بعد مرور أسبوعين من بدء العام الدراسى الجديد، هناك ارتفاع كبير فى نسب حضور التلاميذ فى المدارس، كما أن هناك التزاما واضحا من الجميع داخل المدارس بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مؤكداً أنه حتى الآن لم تظهر مشاكل كبيرة والوضع مستقر وهادئ للغاية، ومنوهاً إلى أن هناك لجان متابعة من الإدارات والمديريات بشكل مستمر لليوم الدراسي داخل المدارس.

وأكد وزير التعليم أن هناك تواصلا شبه دائم مع وزارة الصحة، لمعرفة كل ما يخص الإجراءات الاحترازية الجديدة، موضحاً أن حماية التلاميذ من أهم أولويات الوزارة، لافتاً إلى أن الوزارة تقدم خدمات تعليمية مميزة وعالية الجودة لجميع التلاميذ بمختلف الصفوف الدراسية المختلفة.