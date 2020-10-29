عوض تاج الدين: أي مريض يحتاج لقاح كورونا سيحصل عليه

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، أهمية استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، لأن الكثير من دول العالم تمر بموجة وبائية شديدة من هذا الوباء.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن الدولة تؤدي دورها في المستشفيات والمراكز وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وبالتالي فإن كل المواطنين يجب أن يلتزموا بالإجراءات الوقائية، وأن يستمر الإعلام في توعية المواطنين بالاستمرار في الوقاية والاحتراز.

وتابع أن الاختبارات السريرية الإكلينيكية على أمصال فيروس كورونا ستستغرق بعض الوقت، لضمان سلامة المصل وفاعليته وتحديد عدد الجرعات التي سيحصل المريض عليها، وتلافي أي أعراض جانبية محتملة.

وأشار إلى أنه بعد إجراء التجارب على عدد كبير من البشر يتم تحليل النتائج إحصائيًا وتدرس، ثم تُعلن فاعلية هذا اللقاح، لافتًا إلى أن العالم يشهد 10 لقاحات تخضع للتجارب، في محاولة لإنتاج كمية من اللقاحات تكفي العالم.

ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية تعمل على توفير لقاحات كورونا للدول محدودة الدخل، موضحًا أن المنظمات العالمية المسؤولة عن توزيع اللقاحات تمنحه مجانًا للدول محدودة الدخل وبأسعار مدعمة للدول ما بين محدودة ومتوسطة الدخل، وعندما تصل هذه اللقاحات إلى البلد المستهدف فإن فئات معينة تحصل عليه، وأي مريض سيحتاج اللقاح سيجد وسيلة للحصول عليه.