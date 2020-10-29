إيطاليا تسجل أعلى معدل إصابات يومية بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الخميس، تسجيلها 26.831 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل حصيلة يومية غير مسبوقة للحالات، منذ بدء التفشي في البلاد، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وكانت حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، فرضت عدة قيود، منها إغلاق الحانات والمطاعم في السادسة مساء، بالإضافة إلى إغلاق دور السينما والمسارح والصالات الرياضة وحمامات السباحة في البلاد تمامًا بعد ارتفاع حاد في معدلات الإصابة بفيروس كورونا، ووافقت على حزمة دعم للقطاعات المتضررة من القيود بلغت قيمتها أكثر من خمسة مليارات يورو.

أكدت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتجنب إغلاق كامل مجددا بالتزامن مع تجاوز الإصابات اليومية بوباء كورونا "كوفيد-19" لليوم الثاني على التوالي الـ15 ألف حالة.

وحذرت "لامورجيزي" في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء "آكي" الإيطالية، من أن الإغلاق الكامل سيؤدي إلى تفاقم المشاكل، وسيكون ضربة قاسية للغاية للاقتصاد والاستقرار الاجتماعي في البلاد.

قال وزير الاقتصاد الإيطالي روبرتو جوالتيري، إن بلاده لن تتساهل مع السلوك العنيف، بعد أن شهدت الاحتجاجات ضد القيود الحكومية المرتبطة بفيروس كورونا اشتباكات وأعمال عنف مجددا الليلة الماضية.

وأوضح جوالتيري، في تصريحات تليفزيونية أوردتها وكالة أنباء "آنسا" الإيطالية: "هناك جماعات فاشية جديدة عنيفة لا علاقة لها بالقطاعات التي تواجه صعوبات وتستغل معاناة الناس لتكون عنيفة".

ووقعت اشتباكات كبيرة في وسط العاصمة روما، بعد أن شهدت عدة مدن إيطالية احتجاجات عنيفة في الأيام الأخيرة، منها ميلانو وتورينو ونابولي.

وقالت مصادر إن الشرطة أبلغت المدعين الجنائيين عن 16 شخصًا على خلفية أعمال العنف في منطقة "بيازا ديل بوبولو" في روما، التي ألقى خلالها المتظاهرون مواد مشتعلة وأشياء أخرى على الشرطة التي ردت باستخدام خراطيم المياه، كما تم اعتقال ستة أشخاص أيضا في مدينة تورينو عقب أعمال عنف ونهب هناك.