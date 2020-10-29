انتهاء حفل ختام وتوزيع جوائز "منصة الجونة" السينمائي

انتهت فعاليات حفل توزيع جوائز منصة الجونة، منذ قليل، والتي عُقدت على هامش مهرجان الجونة السينمائي، حيث أُعلن عن أسماء الفائزين.

وبدأ الحفل بكلمة انتشال التميمي مدير المهرجان، والذي أثنى على كل الأفلام المشاركة، كما شكر فريق عمل منصة الجونة السينمائي على مجهوداته طوال أيام المنصة، وشكر كل الرعاة على دعمهم الكامل للفن الحقيقي.

فيما بدأت بشرى بتوجيه الشكر إلى الفريق وراء "CineGouna"، مع ذكر مقدار الجهد والليالي التي لا تنام فيها من أجل تحقيق هذا النجاح.

وأضافت، لقد كان عامًا صعبًا مليئًا بالشكوك والمشاكل، ولكن مع مشاركة كل فرد وصبر أصبح ممكنًا وتم تنفيذ المهرجان في ظل تنظيم مخطط للغاية.

وتحدث السفير الأمريكي عن أهمية السينما وصناعة الأفلام في ربط الدول، حيث أظهر امتنانه للإعلام المصري وصناعة السينما، وشكر إدارة المهرجان وكل من جعله ممكنا في المساعدة على ربط المخرجين المصريين والأمريكيين، وشدد على الدعم الذي تقدمه السفارة الأمريكية لصانعي الأفلام في مصر من خلال ربطهم مع المخرجين الأمريكيين.

كما شكر المدير الفني للمهرجان المخرج أمير رمسيس الرعاة، كما ذكرالحاضرين بالهدف الرئيسي للمنصة والمسابقة والمشروعات الـ18 المشاركة، ثم شكر لجنة التحكيم المكونة من كليمون شيتون وليالي بدر وريما الجندي.

وجاءت المشاريع من دول في جميع أنحاء العالم مثل السودان ولبنان وفلسطين ومصر، والتي تغطي مجالات متعددة مثل الأوضاع السياسية والإنسانية وتمكين المرأة.

وتتنوع الجوائز والجوائز من جوائز نقدية إلى تسهيلات وتقديم خدمات، وتم تقديم الجوائز من قبل "GFF" وكذلك الرعاة مثل "Shahid"، و"Synergy"، و"Art"، و"iproductions"، و"Rotana"، و"Sparke"، و"New Century"، و"Wayak"، والسفارة الأمريكية والإسماعيلية" و"OSN"، وMad Solutions".

الأفلام التي حصلت على العديد من الجوائز هي "Goodbye Julia و، "Hamlet from the slumbs" ،" bye siberia"، وذهبت جائزة "GFF CineGouna" البالغة 15000 دولار أمريكي إلى "Goodbye Julia".