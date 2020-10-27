"الثلاثاء 12" وراء غياب نيللي كريم عن مهرجان الجونة السينمائي

تجمع أبطال مسلسل "100 وش" للمخرجة كاملة أبو ذكري خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، حيث ظهر كل من آسر ياسين، دنيا ماهر، إسلام إبراهيم، حسن أبو الروس، زينب غريب، علا رشدي، مع المخرجة كاملة أبو ذكري.

وتغيب عن الحفل الفنانة نيللي كريم، ويرجع السبب وراء ذلك إلي أنها بدأت تصوير فيلم "العميل صفر"، وعرض فيلمه الجديد "خط دم" على إحدى المنصات الرقمية، وهو كتابة وإخراج رامي ياسين، ومشاركتها في الفيلم الإماراتي "الثلاثاء 12" والذي ستنتهي من تصويره خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن عددًا من النجوم، حرصوا على حضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث افتتح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، بحضور عدد من نجوم الفن أبرزهم يسرا، وليلى علوي، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وياسمين صبري، ورانيا يوسف، وأمينة خليل، وريم مصطفى، وروجينا، وأشرف زكي، وهاني رمزي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، ومنة شلبي، وأروى جودة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وأحمد داود وزوجته علا رشدي، ومحمد فراج، وجومانة مراد، وغادة عادل، وخالد أنور، وأحمد مالك، وسلمى أبو ضيف.

ورفعت الدورة الاستثنائية لمهرجان الجونة السينمائي شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية، وهو يعتبر المهرجان الأول الذي يتحدي الـ"كورونا"، ويحافظ علي جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، والتنبيه علي الحضور داخل قاعات دور العرض بالتباعد وارتداء الكمامة، كما يتم التعقيم الذاتي علي البوابات .