المنتدى الدولي لمقاومة التطرف: ما تقوم به فرنسا سيؤدي لنشوب حرب أهلية

قال منذر قفراش، رئيس مجلس إدارة المنتدى الدولي لمقاومة التطرف والإرهاب بفرنسا، إن فرنسا شهدت اليوم، 5 جرائم قام بها إرهابيون تجاه مواطنين فرنسيين، وكان أغلبهم أشخاصا يحملون سكينا ويقومون بتنفيذ عمليات إرهابية، ومنهم والد قام بتحذير الشرطة من نية ابنه بتفجير قنبلة يدوية بأحد المناطق بفرنسا، وتم القبض عليه قبل القيام بفعلته، ومنفذ هجوم "نيس" لديه 25 عاما.

وأضاف "قفراش"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردى والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه تم إصدار قرار بنزول الجيش الفرنسي لاعتقال عدد من الأسماء البارزة في المجتمع الفرنسي وتتبع تنظيم الإخوان التابع لتركيا هناك، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك بداخل فرنسا بعدما كانت الدولة تتعامل مع الآخرين بكل مرونة، موضحاً أن ذلك جاء بعد إغلاق جمعية خيرية في فرنسا تدعى "البركة" وتمول من تركيا ويعمل بها 130 ألف شخص بقرار رئاسي فرنسي، وتم اعتقال رئيس الجمعية، حيث إن ما تقوم به فرنسا سيؤدى لنشوب حرب أهلية بداخلها: "الرئيس السيسي قال من قبل أنتم كبرتم الإرهابيين وهيكونوا أكبر عدو ليكم فيما بعد".

وأكد أن تلك الجماعات كانت تحتويها فرنسا لزعزعة استقرار الأمن في الدول العربية، وبعدما قررت الحكومة الفرنسية إغلاق أماكنهم قاموا بتوجيه سمومهم للداخل الفرنسي، مشيرا إلى أنه تم القبض على 1700 شخص حتى الآن في فرنسا على خلفية هجوم "نيس"، وهناك اعتقالات واسعة ضد رؤوس الإخوان في فرنسا.

وتابع: "إما يضع الرئيس الفرنسي حداً للإرهاب ومنع التمويل، وإلا ستصبح فرنسا مثل أفغانستان ويقوم هؤلاء بقتل الكثير من مواطني الدولة".