باحث: القاعدة مسئولة عن عملية الطعن في فرنسا

قال الباحث في أكاديمية باريس الدكتور فيصل جلول، إن تنظيم القاعدة أصدر تهديدًا عبر موقع "الثبات" التابع له منذ يومين، يوضح القيام بعمليات إرهابية من نوعية الطعن التي تقوم، موضحًا أن القاعدة كانت مسئولة أيضا عن عمليات شهدتها العاصمة الفرنسية من قبل، عقب نشر صحيفة "شارل إيبدو" الفرنسية، رسوما مسيئة للنبي محمد، بدأت في عام 2011، وتكررت في 2014 وسنوات أخرى، في تحد واضح لمشاعر المسلمين حول العالم.

وأضاف "جلول" في مداخلة هاتفية في برنامج "الآن" المذاع على فضائية "extra news"، أن الجاليات العربية موجودة في باريس منذ سنوات، وهي الأكبر في أوروبا، لكن لم تحدث أي تفجيرات إلا عندما أثنى وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيون منذ سنوات على أعمال جماعة الإخوان الإرهابية في سوريا، عقب دخول فرنسا ضمن الحملة الدولية، التي اشتملت على 140 للقضاء على الميليشيات المسلحة في سوريا، عقب اندلاع ما يسمى بـ"ثورات الربيع العربي".

واستنكر الباحث في أكاديمية باريس، تكرار رسم صحيفة "شارل إيبدو" للرسوم المسيئة، بعد اتهامها بحدوث تواطؤ أثناء محاكمة المتهمين بمهاجمة الصحيفة.

يأتي هذا بعد ساعات من عملية طعن في مدينة نيس جنوب فرنسا، نفذها متطرف أسفرت عن قتل 3 أشخاص، وإصابة آخر، وسط حالة من الاحتقان من الدول الإسلامية تجاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أكد أن بلاده مستمرة في نشر الرسوم المسيئة، تقديرا لحرية التعبير التي يتبناها المجتمع الفرنسي.