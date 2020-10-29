صبري فواز: "بشجع الأهلي".. وسامية جمال أيقونة الجمال المصري

قال الفنان صبري فواز، إنه يشجع النادي الأهلي، ويحب القهوة المانو، كما أنه يحب أغاني فايزة، ونجاة وأم كلثوم ووردة وفيروز وناظم الغزالي وصباح فخري.

وأضاف "فواز"، خلال استضافته في برنامج "3 ستات" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه يبدأ التصوير بعد أن يتناول الطعام لكي يتزود بالطاقة قبل ساعات العمل الطويلة، متابعا "بتفرج على السوشيال ميديا، ومبيعديش يوم عليا من غير قراءة".

وأشار "فواز"، إلى أن أخر كتاب قرأه هو "الجبتانا" الذي يتحدث عن تاريخ مصر منذ بدء الخليقة حتى تولى الملك مينا مقاليد الحكم، ويرصد تحول البشر من اللحظة البدائية إلى أشخاص يعيشون في مجتمع متطور.

واستكمل فواز، أنه يحب قراءة الشعر لأنه يأخذه إلى عالم آخر، ومشاهدة أفلام "إشاعة حب" و"عائلة زيزي"، مضيفا "كل مرة بشوفهم كأنها أول مبزهقش منهم".

وأوضح فواز، أن الإدعاء هو أكثر شيء يضايقه، سواء كان الإدعاء في الدين أو الفن أو الثقافة قائلا: "الإدعاء بيقفلني"، لكن أشعر أن يومي سيكون جيدا "لما بنتي بتنكشني".

وذكر فواز، أنه يحب تمثيل الفنانين توم هانكس وآل باتشينو ودينزل واشنطن، وجوليا روبرتس، ويرى أن الراقصة سامية جمال أيقونة الجمال المصري، التي عملت كراقصة وممثلة وحافظت على رشاقة جسدها لمدة 17 عاما دون أن يتغير شكلها، وقدمت كل أنواع الرقص باحترافية عالية.