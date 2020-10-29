"إنت مش لوحدك".. استمرار العمل في إنشاءات مبنى "أطفال التوحد" بمطروح

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مبنى رعاية أطفال التوحد تحت إسم "إنت مش لوحدك" اليوم، برفقة الدكتورة دينا عثمان، نائب المحافظ، وشباب البرنامج الرئاسى للقيادات التنفيذية ومديرى المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة.

وقال المهندس محمد الباهي، وكيل وزارة الإسكان بمطروح، إن العمل يجري على قدم وساق فى مشروع إنشاء مبنى خاص برعاية أطفال التوحد بمدينة مرسى مطروح، لافتًا إلى الانتهاء من المبانى والأثاث والسور المحيط بالمبنى، منتصف ديسمبر المقبل تمهيدًا لإستقبال الأطفال المصابين بالتوحد.

وخلال زيارته، تفقد المحافظ أقسام المبنى من قاعات تأهيل حسية وتدريب للأطفال المستهدفين، قبل تجهيزها بالأجهزة والمعدات الفنية، وأماكن إنتظار للأطفال وإستراحات أولياء الأمور ومناطق خضراء، ولاند سكيب ومظلات وغيرها، موجها إلى سرعة الانتهاء من الأعمال وفرش المبنى وفقاً للمعايير والمواصفات الفنية .

كان محافظ مطروح، كلف الدكتورة دينا عثمان، نائب المحافظ، بالإسراع فى إقامة مركز رعاية نهاري للأطفال شديدي التوحد، خاصة الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالمدرسة الفكرية بمطروح، لتوفير الرعاية المناسبة لهم والتخفيف عن أولياء أمورهم، وتابعت نائب المحافظ، مع مديرية الإسكان، جميع المواقع المقترحة ووقع الإختيار على أفضلها، لإقامة هذا المركز بالمدينة، ليكون مركزًا تعليميًا متخصصًا لأطفال التوحد، مع البدء فورًا فى إجراءات الرفع المساحى من خلال مديرية الإسكان، والإسراع فى الإعداد وتجهيز المركز وتأهيله لإستقبال الأطفال شديدى التوحد.

من ناحية أخرى تابع محافظ مطروح تسليم الوحدات السكنية للمواطنين بالمرحلة الأولى لتطوير عمارات حي الزهور بالكيلو 4 وعددها 10 عمارات، وأكد رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح بدء تسليم الوحدات السكنية لساكني ال 10 عمارات بالكيلو 4 وذلك عن طريق اللجنة المشكلة من صندوق الإسكان بالمحافظة ونائب رئيس المدينة والإيرادات والشئون القانونية بمجلس المدينة.