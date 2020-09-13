"إسكان مطروح": نجهز مبنى متميز للأطفال شديدي التوحد

أعلن المهندس محمد الباهي محمد الأمين وكيل وزارة الإسكان والمرافق بمطروح، عن إنشاء مبنى متميز للأطفال شديدي التوحد في مطروح بمنطقة الكورنيش.

وتفقد "الباهي"، اليوم، بعض المشروعات الجاري إنشاؤها تحت إشراف مديرية الإسكان، ومنها مركز رعاية نهاري للأطفال شديدي التوحد، خاصة الذين لم يمكنهم الالتحاق بالمدرسة الفكرية بمطروح، وذلك لتوفير الرعاية المناسبة والتخفيف عن أولياء أمورهم.

ووجه "الباهي" للشركة المنفذه سرعة الانتهاء من الأعمال والإسراع في الإعداد وتجهيز المركز وتأهيله لإاتقبال الأطفال شديدي التوحد لتوفير الرعاية الصحية لأطفالنا المصابين بالتوحد.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه سيتم تجهيز المركز وتأهيله على أعلى مستوى كمركز للرعاية والتعليم الخاص بتلك الفئة واحتياجاتهم الخاصة.