نائب محافظ مطروح: إقامة مركز لرعاية الأطفال مرضى التوحد

تفقدت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، سير الأعمال بمركز الرعاية النهارية للأطفال شديدي التوحد، وذلك للاسراع من الانتهاء منه في أقرب وقت، بتوجيهات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وقالت نائب المحافظ، إن المركز يأتي لتوفير الرعاية المناسبة لمرضى التوحد والتخفيف عن أولياء أمورهم، بعد أن وافق المحافظ فى يوليو الماضي على تخصيص مكان لاقامة المركز، بعد معاناة سنوات من عدم توافر مراكز طبية متخصصة لتقديم العلاج لهم.

وأكدت الدكتورة دينا، الاهتمام الذي يوليه محافظ مطروح بهؤلاء الأطفال، وأنه يجري العمل على قدم وساق للانتهاء من جميع أعمال الانشاءات والمبنى وتجهيزه على أعلى مستوى لتقديم الرعاية المناسبة لهم، ليكون مركزًا تعليميًا متخصصًا لأطفال التوحد بالمحافظة تيسيرا عليهم.