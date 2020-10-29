خالد عكاشة: أردوغان نجح في الدخول إلى فرنسا بمساعدة الاستخبارات

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن فرنسا شهدت 5 عمليات إرهابية، وبات الأمر فيها أكثر جدية ودلالة، وهو أمر ليس عفويا، كما يتم تصويره كغضب مشروع، فيما هناك من يشن حرب حقيقية على فرنسا.

وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن فرنسا أخطأت ببعض التصريحات التي تصدرت المشهد بدون تعقل، وعلى الجانب الآخر كان الأمر استدراجا لفرنسا لضربها بالإرهاب بتلك الصورة، حيث أن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نجح في الوصول للداخل الفرنسي، بمساعدة الاستخبارات التركية، لتنفيذ العمليات الإرهابية على أراضي الدول الأخرى.

وأوضح أن هناك أصابع وأيادي خفية، تقف خلف الحوادث الإرهابية بفرنسا اليوم.

وأكد رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، الخميس، أن الرد سيكون صارمًا، بعد حادث الطعن الذي شهدته مدينة نيس، جنوب غربي البلاد.

وأعلن أن فرنسا رفعت حالة التأهب الأمني في أراضيها إلى أعلى مستوى بعد الهجوم الذي أوقع 3 قتلى وقطع رأس اثنين، بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس سابقا.

وكان مسؤولون أكدوا في وقت سابق أن رجلاً يحمل سكيناً في كنيسة "نوتردام" في نيس، قتل ثلاثة أشخاص أحدهم على الأقل نحرًا، وجرح آخرين قبل أن تعتقله الشرطة، بعد إصابته إصابة بالغة في كتفه.

في حين فتحت نيابة مكافحة الإرهاب الفرنسية تحقيقًا في الاعتداء، الذي اعتبره رئيس بلدية المدينة كريستيان إيستروزي "هجومًا إرهابيًا".

وتوفي اثنان من الضحايا في الكنيسة الواقعة في قلب المدينة الساحلية المطلة على البحر المتوسط، فيما توفي الثالث بعد إصابته بجروح خطيرة في حانة قريبة كان قد لجأ إليها، بحسب مصدر في الشرطة.