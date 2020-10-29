ترامب: قلوبنا مع شعب فرنسا.. ويجب وقف الاعتداءات الإرهابية

توالت التنديدات الدولية، بالهجوم بسكين الذي أدى الخميس إلى مقتل ثلاثة أشخاص، وجرح آخرين في كنيسة نوتردام في نيس بجنوب فرنسا، الذي فتحت نيابة مكافحة الإرهاب الفرنسية تحقيقا فيه.

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر"، "قلوبنا مع شعب فرنسا.. أمريكا تقف مع أقدم حليف لنا في هذه المعركة"، وفقا لما نشرته شبكة "يورونيوز".

وأضاف: "يجب أن تنتهي فورا هذه الاعتداءات الإرهابية الإسلامية المتطرفة"، معتبراً أنه "لم يعد بامكان أي دولة، سواء كانت فرنسا أو غيرها، أن تتسامح معها".

ولقى 3 أشخاص مصرعهم خلال هجوم إرهابي قرب كنيسة نوتردام في مدينة نيس، وهم امرأة تبلغ من العمر 70 عامًا كانت معتادة على زيارة الكنيسة، وتم قطع رأسها، ورجل يبلغ من العمر حوالي 45 عامًا، وامرأة تبلغ من العمر حوالي 30 عامًا، توفيت متأثرة بجراحها في حانة قريبة من موقع الهجوم.

أعلن نائب منطقة نيس الفرنسية، إيريك سيوتي، أن منفذ العملية الإرهابية في مدينة نيس، التي راح ضحيتها 3 أشخاص، مهاجر غير شرعي، يحمل الجنسية التونسية، وصل حديثًا إلى فرنسا عبر جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

وقال سيوتي في تغريدة عبر "تويتر": "لقد طلبت للتو من ماكرون خلال اجتماع في نيس تعليق جميع قوانين الهجرة واللجوء، خاصة على الحدود الإيطالية"، وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

من جهته، ذكر موقع "باري ماتش" الفرنسي أن منفذ الهجوم تونسي الجنسية، وصل إلى فرنسا بطريقة غير شرعية، مشيرة إلى أنه يبلغ من العمر 21 عامًا.

وتم نقل المهاجم إلى المستشفى بعد إصابته بطلق ناري من قبل رجال الشرطة، فيما أفاد شهود عيان بأنه ظل يردد "الله أكبر" طول الطريق.

أكد رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، الخميس، أن الرد سيكون صارمًا، بعد حادث الطعن الذي شهدته مدينة نيس، معلنا رفع حالة التأهب الأمني إلى أعلى مستوى، بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة لوكالة "فرانس برس".