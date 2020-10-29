"النقل" تكشف تفاصيل خروج عربتي قطار "طنطا بورسعيد" عن القضبان

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه أثناء مسير قطار 573 سياحي الأسكندرية بورسعيد، بعربات ثانية عادية وثانية مكيفة، وبعد قيامه من محطة طنطا طريق خط "طنطا/ الزقازيق/ بورسعيد"، سقطت عربتان من العربات المكيفة وبدون أية إصابات.

وعلى الفور تم فصل العربات الثانية العادية من الجزء الأمامي من القطار، واستمر مسيره لمحطة الزقازيق، بتجاوز 30 دقيقة، وسيتم ضم عربات مكيفة من محطة الزقازيق واستمرار القطار لمحطة وصوله بورسعيد.

وتم الدفع بالآلات والمعدات، لإعادة العربتين على القضبان واعداد المسارات البديلة للقطارات، بين محطتي طنطا والسنطة علي خط طنطا/ السنطة/ زفتى/ الزقازيق.

وتعتذر الهيئة لمستقلي القطار عن التأخير الناتج عن هذا الحدث العارض، هذا وتم تشكيل لجنة فنية، للوقوف على أسباب سقوط عجل العربتان من تشكيل القطار.