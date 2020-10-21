السكة الحديد: وصول 18 عربة قطار روسية جديدة لميناء الإسكندرية

قال مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، أنه جرى وصول نحو 18 عربة قطار روسية جديدة ذات تهوية ديناميكية (عادية) إلى ميناء الإسكندرية قادمة بحرا من روسيا، ضمن صفقة الـ1300 عربة قطار، مشيرا إلى أنه جرى توريد نحو 103 عربات روسية جديدة للهيئة حتى الآن.

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إن الهيئة تقوم بتشغيل 3 قطارات روسية جديدة شهريا، مكونة من الجرارات الأمريكية الجديدة، والعربات الروسية الجديدة، موضحا أن القطارات الجديدة تقدم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

ولفت إلى صفقة العربات الروسية الـ1300 تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة)، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وتبلغ قيمتها 1.0165 مليار يورو.

ومن جانبه، أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أن العربات الروسية الجديدة ستعمل على تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين، مشيرا إلى أن الهيئة تواصل العمل على تحديث جميع جوانب منظوماتها الأساسية، موضحا أن قطارات السكة الحديد تقل ما يقرب من مليون راكب يوميا.

وأوضح رسلان، لـ"الوطن"، أن حركة القطارات تسير بصورة منتظمة وطبيعية تزامنا مع خامس أيام العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية بمحطة رمسيس تتابع سير حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظام حركة التشغيل وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير القطارات بجميع خطوط الهيئة، منوها بأن جميع القطارات تعمل بكامل طاقتها منذ صباح اليوم.

وقال رسلان، إن الهيئة تنفذ جميع الإجراءات الأحترازية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وتطهير جميع دورات المياه بالمحطات، للحد من انتشار الفيروس، وتقديم كافة الحماية والأمان لجموع الركاب والعاملين.